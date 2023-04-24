24 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

"Музыканты" больше не будут брать пленных

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что "музыканты" больше не будут брать пленных. Так он отреагировал на расстрел "своего" бойца солдатами вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пригожин, комментируя аудиоперехват разговора солдат ВСУ (там они говорят о намерении убить "вагнеровца" и не брать никого в плен), который появился в telegram-канале "Разгрузка Вагнера", сообщил о том, что слышал его еще до того, как разговор попал в СМИ. Этот аудиоперехват имеет "очень серьезное гуманитарное значение", и "музыканты" не собираются нарушать законы гуманизма – если уж взял пленного, то заботься о нем, а потом верни его товарищам, приводит слова Пригожина его пресс-служба.

"Нарушать правила гуманизма мы не будем, и будем просто уничтожать всех на поле боя. Ни одного пленного больше не брать", - сказал Пригожин.

Этот метод будет назван, говорит глава "музыкантов", "законом трехсотого" в честь того раненого бойца, которого солдаты ВСУ все-таки расстреляли.

Теги: ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, пленные


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