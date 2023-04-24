Губернатор Севастополя заявил, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников

Черноморский флот отражает ночную атаку надводных беспилотников под Севастополем.

Как сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев, все службы города находятся в полной готовности.

"Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", — заявил он.

Ранее Развожаев сообщил, что громкие звуки в центре города связаны с учениями флота по обороне рейда Севастопольской бухты.