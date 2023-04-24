24 Апреля 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: скриншот с видео телеканала Звезда

Оператор президента: Путин самостоятельно выбирал маршрут для поездки в зону СВО

Российский президент Владимир Путин сам составил себе маршрут для поездки в зону проведения спецоперации по защите Донбасса.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия-1" оператор главы государства по имени Михаил, Путин побывал везде, где хотел. "Он увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, и без предупреждения повернул для того, чтобы остановиться возле нее", - рассказал оператор.

Он отметил, что был удивлен той легкостью, с которой президент менял запланированный маршрут. Он отметил, что в зоне СВО - вне зависимости от того, где именно человек находится, есть риск.

"Он проехался по настоящему Мариуполю - там, где он хотел", - подчеркнул Михаил. Отмечается, что Путин в поездке пользовался обычным автомобилем, в котором его сопровождали вице-премьер Марат Хуснуллин и "еще один человек".

Как сообщалось ранее, поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР заранее не готовились.

Теги: Путин, Донбасс


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