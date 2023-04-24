Внедрение беспилотных технологий в российских поездах откладывается

В России откладывается внедрение беспилотных технологий в поездах.

Их запуск планировался в 2022 году. Разработчик Cognitive Pilot проводил с РЖД испытания систем машинного зрения и искусственного интеллекта для локомотивов, помогающих машинисту и выступающих в качестве дополнительных приборов безопасности. Проект затормозился из-за повышения стоимости продукта.

Как сообщили в РЖД, предложенные производителями ценовые условия поставки оборудования в разы превышают стоимость существующих основных устройств безопасности движения поездов.

В начале 2022 года гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова сообщила, что в течение года планируется производство и поставка 500 комплексов автоматизации для РЖД. В итоге в прошлом году не было произведено ни одного комплекса.

Как говорят эксперты, РЖД в итоге придется договориться с Cognitive Pilot либо закупить альтернативную разработку.

Комплекс, разработанный Cognitive Pilot, призван помочь машинисту в управлении и снизить аварийность на железной дороге, ее зависимость от человеческого фактора. Система позволяет при помощи технического зрения и искусственного интеллекта обнаружить объекты на железной дороге, в том числе другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры, сообщают "Известия".