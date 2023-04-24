24 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото:Накануне.RU

МФО обязали ужесточить проверку данных заемщика

В России с 24 апреля усложняется деятельность мошенников.

Речь идет о злоумышленниках, которые берут займы на других людей. С этого дня вступают в силу утвержденные ЦБ РФ обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций. Речь идет о проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах. В настоящее время для получения денег дистанционно во многих организациях достаточно копии паспорта и номера телефона. Однако с 24 апреля МФО придется провести минимум три из десяти мероприятий, указанных в обновленных стандартах регулятора.

Теперь придется убедиться в действительности паспорта клиента, подлинности фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не мошенники использует указанные в заявлении счет и номер. Как считают в Центробанке, данные меры вкупе с введением повышенных резервов по займам, которые были взяты с использованием чужих данных, значительно снизят уровень мошенничества, сообщают "Известия".

Ранее крупные банки России и микрофинансовые организации (МФО) начали ограничивать выдачу необеспеченных кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой.

Теги: МФО, займы, ЦБ РФ


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Ранее 09.01.2023 04:01 Мск Банки и МФО теперь ограничивают выдачу необеспеченных кредитов

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