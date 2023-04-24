24 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: er.ru

В "Единой России" захотели применять новый подход к работе в мессенджерах

В "Единой России" задумались над новым подходом к работе с гражданами в чатах и мессенджерах – своеобразном "глубинном интернете", который является одним из основных средств коммуникации россиян.

Инициативу могут протестировать на выборах в текущем году. Это идея регионов. В настоящее время обсуждается, где именно можно опробовать такую идею.

В качестве одной из обсуждаемых идей называют поставку для местных чатов полезных сервисов, например бота для сбора показаний счетчиков по согласованию с управляющей компанией. Таким образом, партийцы работают над привлечением сторонников в чатах, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, на предварительное голосование "Единой России" зарегистрировались более полумиллиона человек.

Теги: единая россия, партия


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Ранее 21.04.2023 03:00 Мск На предварительное голосование "Единой России" зарегистрировались более полумиллиона человек
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