24 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: пресс-служба Северного флота

"Адмирал Кузнецов" получит новую систему ПВО и боеприпасы для палубной авиации

У российского авианосца "Адмирал Кузнецов" увеличатся боевые возможности.

Теперь от ударов с воздуха его будут защищать уникальные зенитные комплексы "Панцирь-М", сведенные в интегрированную систему противовоздушной обороны. Также на борту корабля появились места для хранения и подготовки к применению новейших авиационных боеприпасов — управляемых бомб и крылатых ракет. Их смогут применять истребители Су-33 и МиГ-29 авиакрыла "Кузнецова".

"Панцири" с новой системой управления способны отражать массированные удары по кораблю всех средств нападения, начиная от самолетов и вертолетов и заканчивая противокорабельными ракетами и беспилотниками.

Как говорят эксперты, такая модернизация повысит защищенность и боевые возможности флагмана ВМФ России.

Сегодня противовоздушная оборона "Адмирала Кузнецова" состоит из четырех пусковых установок зенитно-ракетного комплекса "Кинжал". Он может одновременно обстреливать четыре цели на дистанции до 12 км и на высоте до 6 км. Также за ПВО корабля отвечают восемь зенитных ракетно-артиллерийских комплексов "Кортик", сообщают "Известия".

Напомним, в конце 2022 года на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошло "маленькое возгорание".

Теги: Адмирал Кузнецов, ВМФ, флот


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Ранее 22.12.2022 12:06 Мск На авианосце "Адмирал Кузнецов" произошло "маленькое возгорание"

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