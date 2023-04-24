24 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: krskstate.ru | Вадим Кофман

Александр Усс станет членом Совета Федерации

Бывший глава Красноярского края Александр Усс, ушедший в отставку 20 апреля, станет сенатором.

Он пройдет в Совет Федерации после получения мандата в региональном заксобрании, право на который он получит после отставки одного из избранных по списку депутатов. Как заявил депутат Госдумы Виктор Зубарев, Усс – лидер списка "Единой России" на выборах в краевое заксобрание в 2021 году возглавлял общерегиональную часть списка.

По словам депутата, в ближайшее время кто-то из заксобрания Красноярского края перейдет в исполнительную власть региона. Имени будущего отставника Зубарев не назвал.

Как сообщил красноярский политолог Василий Дамов, неизбежны перестановки в депутатском корпусе. По его словам, некоторые из депутатов могут пригодиться назначенному накануне врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову при формировании новой команды регионального правительства, сообщают "Ведомости".

Теги: Александр Усс, Совфед


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