Минфин и ЦБ представили законопроект о добровольных сбережениях

Министерство финансов России и Центробанк направили в кабмин проект закона о программе долгосрочных сбережений.

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" планируется рассмотреть 24 апреля на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. Поправки предлагается внести во множество законов, в том числе о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании, о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов.

Законопроект завершает работу по реформированию системы накоплений россиян, которая велась с 2016 года. Целью документа является не только формирование дополнительного дохода граждан на будущее, но и создание финансовой "подушки безопасности" в случае наступления особых жизненных ситуаций. Поручение запустить такую программу с апреля 2023 года ранее дал глава государства Владимир Путин.

Долгосрочные сбережения будут формироваться россиянином самостоятельно за счет взносов, а также средств ранее созданных пенсионных накоплений. Производить взносы может и работодатель. Для участников программы долгосрочных сбережений предлагается ряд дополнительных стимулов. Будет возможность получить налоговый вычет в размере до 52 тыс. руб. ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. руб., а также софинансирование отчислений со стороны государства.

Срок софинансирования и круг участников программы, которым эта опция будет доступна, планируется ограничить. Государственная поддержка формирования долгосрочных сбережений осуществляется в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом уплаты физическим лицом сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений. Таким образом, максимальный размер доплаты от государства составит 108 тыс. руб., следует из законопроекта.

Поддержка будет доступна вступившим в программу в первые три года ее действия. Минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса определена в размере 2 тыс. руб., сообщает РБК.