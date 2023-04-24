24 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: дивидендная доходность российских компаний достигнет двузначной величины

Дивидендная доходность многих компаний России в 2023 году будет двузначной.

По индексу Московской биржи, который девятую неделю подряд завершается уверенным ростом, в настоящее время она составляет около 11%. По итогам торгов от 21 апреля индекс закрепился у отметки 2640 пунктов, что является максимальным значением с начала апреля 2022 года.

За неделю индекс вырос более чем на 3,3%, а за девять недель рост составил почти 22%. Отсюда можно предполагать, что ряд отечественных компаний в этом году могут выйти на двузначную доходность по дивидендам. Эксперты оценивают показатель российского индекса в 11–12%, что выше ставок по банковским вкладам, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, Сбер может выплатить рекордные дивиденды в полтриллиона рублей

Теги: дивиденды, биржа


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Ранее 17.03.2023 14:22 Мск Сбер может выплатить рекордные дивиденды в полтриллиона рублей

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