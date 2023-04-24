Жапаров оказался единственным иностранным лидером, который примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Единственным иностранным лидером, визит которого планируется в Россию ко Дню Победы, оказался президент Киргизии Садыр Жапаров.

Ожидается его участие в торжественных мероприятиях, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседников. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос о том, может ли кто-то еще из иностранных лидеров прибыть в Москву к празднику.

В 2022 году на параде в честь Дня Победы, который проходил спустя 2,5 месяца после начала спецоперации, не было ни одного иностранного лидера. Как заявили в Кремле, тогда было решено не звать гостей.

Жапарова позвал в Россию вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международные отношения. В рамках визита предполагается не только посещение торжественных мероприятий, но и переговоры на высшем уровне.