23 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: военкор Косарев/ t.me/boris_rozhin

Сын Пескова сообщил, что семья не сразу приняла его решение о службе в ЧВК "Вагнер"

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай рассказал о том, как служил в ЧВК "Вагнер" и участвовал в специальной военной операции.

Николай Песков заявил, что семья поддержала его, но не сразу. "Не сразу, конечно, немножко были в шоке. Волновались, но зауважали мое решение и поддержали", — сообщил он в интервью для телеканала "Соловьев Live".

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о службе в одном из подразделений сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Пригожина, он взял Николая в состав "музыкантов" по подложным документам, сменив новому бойцу фамилию, имя и отчество.

Службу сына Пескова он оценил как "абсолютно нормальную". "По колено в грязи, в говне, на "Урагане". Мало кто об этом знает", — заявил Пригожин.

Теги: николай песков, чвк вагнер


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