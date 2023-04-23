Лавров прокомментировал невыдачу виз США российским журналистам: Не забудем, не простим

Россия "не забудет, не простит" США невыдачу виз российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Видео с комментарием министра разместила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, в общем-то сделала, я убежден, глупость", - заявил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, США показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова.

"И самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим", - добавил министр.

В апреле Россия председательствует в Совбезе ООН. Лавров будет присутствовать на заседаниях 24 и 25 апреля.

Глава МИД РФ в минувшую среду сообщил, что США выдали визы не всем дипломатам. Он обвинил Вашингтон в грубом злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, передает РИА Новости.