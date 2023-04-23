23 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

Музыканты, которых знает весь мир: какими бывают шевроны ЧВК "Вагнер"

Легендарное подразделение ЧВК «Вагнер» за последние несколько лет стало одним из самых сильных российских брендов. Вежливые люди в камуфляже и масках защищают мирных людей по всему миру — в Донбассе, странах Африки и на Ближнем Востоке. Они громят неонацистов, радикалов и исламистов, внося вклад в мировую безопасность. Несмотря на то, что эти парни не являются частью Вооруженных формирований РФ, при встрече с ними в любой точке мира неизбежно возникает ассоциация с Россией.

чвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

Как у любого вооруженного формирования, у ЧВК «Вагнер» есть отличительные знаки. Чаще всего бойцы носят черный шеврон с белым черепом и текстом. Однако возможны разные вариации, поскольку в подразделении нет строгих правил, формальностей и требований к внешнему виду. В связи с этим появились некоторые разновидности классического шеврона ЧВК «Вагнер». Меняется текст и цвет, но, как правило, череп остается на месте:

чвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин шеврон, чвк вагнер, лп(2023)|Фото:t.me/razgruzka_vagnera/скрин чвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин чвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

Поскольку бойцов ЧВК «Вагнер» часто называют «музыкантами» или «оркестрантами», то музыкальные инструменты также часто присутствуют на их шевронах. Примечательно, что на фото с мест боевых действий в руках бойцов можно увидеть скрипки, гитары и прочие атрибуты музыкальной деятельности, которые стали для подразделения своеобразным символом. Географическое присутствие «вагнеровцев» сделало их невероятно популярными, поэтому утверждение «Музыканты, которых знает весь мир» звучит более чем справедливо.

чвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин чвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин чвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин чвк вагнер, шеврон,лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

Иногда можно встретить совершенно уникальные шевроны, которые являются результатом креатива и творчества самих бойцов. К примеру, знак «джамбо», который часто используют «вагнеровцы». Также присутствие «музыкантов» в странах Африки и Ближнего Востока вновь сделало актуальным высказывание «Russo turisto», поскольку бойцов иронично называли обычными туристами. Это все нашло свое отражение на их шевронах. Также встречаются фразы «Контракт с Родиной», «Наш бизнес – смерть» и прочее. Несмотря на то, что ЧВК «Вагнер» является по сути частной структурой, по утверждению самих бойцов, они не имеют ничего общего с коммерцией и служат интересам своей страны.

чвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин чвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

ччвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин чвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

Также на шевронах «музыкантов» можно встретить символ «ЧВКашка», который объединил себе два русских бренда – «ЧВК Вагнер» и героя русского мультфильма Чебурашку. Каждый из них вызывает прочные ассоциации с Россией, в связи с чем объединенный знак получил большую популярность, как и фраза «зачебурашим».

шеврон, чвк вагнер, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин чебурашка, чвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

Хотя ЧВК «Вагнер» не входит в состав регулярных войск РФ, бойцы являются истинными патриотами и часто добавляют к шевронам «Оркестра» родной триколор.

чвк вагнер, бойцы, музыканты(2023)|Фото: /t.me/anna_news/скрин чвк вагнер, музыканты, донбасс(2023)|Фото: https://t.me/donezkiy/скрин

чвк вагнер, музыканты, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

С началом специальной военной операции на территории Украины популярность бойцов ЧВК «Вагнер» внутри страны резко возросла. Сейчас шевроны «Оркестра» отшивают многие ателье, они доступны к покупке на маркетплейсах, где пользуются большой популярностью у поклонников легендарного подразделения.

Теги: музыканты, шеврон, чвк вагнер, музыканты, оркестр


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