23 Апреля 2023
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Общество Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области отменили режим ЧС, введенный из-за снаряда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за найденного опасного боеприпаса. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства области.

Режим ЧС был введен в регионе в субботу после того, как возле дома, где произошел взрыв боеприпаса, был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперштаб решил эвакуировать 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м, это более 3 тыс. жителей. Снаряд оказался не взрывоопасным, его уничтожили.

Теги: белгород, снаряд, режим чс


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