В Белгородской области отменили режим ЧС, введенный из-за снаряда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за найденного опасного боеприпаса. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства области.

Режим ЧС был введен в регионе в субботу после того, как возле дома, где произошел взрыв боеприпаса, был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперштаб решил эвакуировать 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м, это более 3 тыс. жителей. Снаряд оказался не взрывоопасным, его уничтожили.