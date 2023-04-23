В Красном море пропало прогулочное судно с россиянами

В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян.

Как рассказала РИА Новости жена капитана яхты Надежда Расина, судно вышло из Саудовской Аравии с понедельника на вторник. К 19 апреля оно должно было прибыть в Джибути, но там не появилось.

По словам Расиной, Саудовская Аравия собирается помочь в поисках судна, но "по факту вертолетов нет, спутниковых снимков тоже".

Супруга капитана яхты обратилась в МИД РФ с просьбой о помощи.

21 апреля сообщалось о пожаре на российском рыболовном судне "Калтан". Оно загорелось в 30 милях (около 50 км) от южнокорейского порта Пусан. С борта эвакуировали 21 человека, еще четверо погибли.