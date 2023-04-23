Сальдо опроверг данные о "плацдарме" ВСУ на левом берегу Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о якобы высадке украинских военных на левый берег Днепра и создании там "плацдарма".

По его словам, российские военнослужащие полностью контролируют левобережную часть региона, передает РИА Новости.

Сальдо добавил, что могут иметь место случаи высадки диверсионных групп противника, которые успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут уничтожены.

18 апреля Сальдо сообщил, что скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра.

О подготовке ВСУ к переходу реки Сальдо говорил и на прошлой неделе. При этом врио главы региона считает, что у украинских военных недостаточно сил для успешного форсирования Днепра.