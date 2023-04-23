Скончался один из самых богатых депутатов Госдумы

Депутат Госдумы Николай Борцов умер в возрасте 77 лет.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно на 78-м году жизни умер депутат Государственной Думы Борцов Николай Иванович", — сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.

Причина смерти парламентария не называется.

В Госдуме Борцов представлял Липецкую область. Он стал депутатом ГД 19 сентября 2021 года, являлся членом комитета по делам национальностей.

Борцов — бывший владелец и генеральный директор крупнейшего в России производителя соков ОАО "Лебедянский". В 2008 году продал PepsiCo 75,53 % сокового бизнеса ОАО "Лебедянский". Являлся одним из самых богатых депутатов Госдумы, а также входил в список Forbes как один из самых состоятельных россиян. По официальным данным Борцов получил в 2018 году доход в размере более 988 млрд рублей.