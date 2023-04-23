В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на самокатчика, наехавшего на пенсионерку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с самокатом в Екатеринбурге, в котором пострадала пенсионерка.

Напомним, инцидент произошел еще в октябре прошлого года: подросток наехал на самокате на 71-летнюю женщину. В результате старушка получила сразу четыре перелома, а виновник скрылся с места происшествия. После этого пенсионерка перенесла несколько операций и до сих пор проходит реабилитацию.

Глава Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку по данному инциденту. Отдельно Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад об установленных обстоятельствах.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщает свердловский СКР в Telegram-канале.