На Украине и в Прибалтике раскритиковали слова посла КНР о суверенитете бывших республик СССР

На Украине и в странах Прибалтики возмутились словами посла Китая во Франции Лю Шайе о суверенитете республик бывшего СССР и принадлежности Крыма.

Ранее в эфире LCI посол отметил, что международное соглашение не конкретизирует статус стран бывшего СССР как суверенных, а полуостров Крым изначально принадлежал России, но "Никита Хрущев отдал его Украине".

На Украине позицию Лю Шайе назвали противоречащей заявленной позиции Пекина по украинскому конфликту. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко обвинил китайского дипломата в незнании географии, сообщает РБК.

МИД Латвии и Эстони вызовут китайских дипломатов для объяснений. Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что слова китайского дипломата объясняют, "почему страны Балтии не доверяют Китаю как посреднику в достижении мира на Украине".

Ранее КНР предложила плану по мирному урегулированию конфликта на Украине, состоит из 12 довольно общих пунктов, ни один из которых не предлагает конкретных механизмов разрешения вопроса. Среди предложений Китая: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, возобновление диалога Москвы и Киева, противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия, а также прекращение односторонних санкций.

Президент США Джо Байден считает, что китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине выгоден только России.