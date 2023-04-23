МЧС напомнило о штрафах за приготовление шашлыка в неположенном месте

МЧС напомнило россиянам о штрафах за жарку шашлыков в неположенном месте.

На территории Московской области за нарушение пожарной безопасности грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Должностные лица заплатят от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица — от 300 до 400 тысяч рублей.

Ранее в МЧС сообщили, что пожароопасный сезон открыт в 72 регионах России, в 28 действует особый противопожарный режим. На территории ряда регионов уже установилась теплая погода, в связи с чем увеличился риск начала лесных пожаров, которые могут быть вызваны палом сухой травы или сжиганием бытового мусора на дачах.

По действующим правилам шашлыки можно готовить на мангале или жаровне на расстоянии не менее пяти метров от дома и других построек на дачном участке. Возле мангала не должно быть сухой травы и мусора в радиусе двух метров. Расстояние до ближайших лиственных деревьев должно составлять не менее 30 метров.