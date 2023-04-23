23 Апреля 2023
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Дерипаска: Доллар перестанет доминировать через пять лет

Российский миллиардер Олег Дерипаска предрек конец доминированию доллара через пять лет.

По прогнозу бизнесмена, в конце десятилетия мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы.

"Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона", — написал он в своем Telegram-канале.

При этом Дерипаска выразил сожаление, что "наша кабальная финансовая система" будет еще долго тянуть вниз, "вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике РФ".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о подготовке российским правительством плана по отказу от доллара стало известно в 2018 году. Конечная цель — перевести расчеты с крупнейшими торговыми партнерами РФ — Китаем и ЕС — в юани и евро, а со странами ЕАЭС — в рубли.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что уход от привязки к доллару во взаиморасчетах происходит на фоне очень агрессивного применения Штатами "финансовых инструментов санкционного давления".

Теги: дерипаска, доллар, валюта


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