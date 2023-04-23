23 Апреля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: military.ir

Херш: Запад замалчивает утечку поставляемого Киеву оружия на черный рынок

На Западе знают, что поставляемое ВСУ оружие попадает на черный рынок, но западные СМИ это замалчивают, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

В интервью RT журналист рассказал, что еще в самом начале конфликта Польшу, Румынию и другие граничащие страны "наводнило оружие", поставляемое Западом Украине.

По данным Херша, командиры на уровне полковников лично занимались перепродажей поступившего из США оружия на черном рынке.

При этом, по словам журналиста, лишь спустя месяцы на Западе появились опасения по поводу того, что могли быть перепроданы в том числе ПЗРК, которые способны сбивать самолеты на большой высоте.

Ранее в МИД РФ заявляли, что западное оружие из-за коррупции на Украине перепродается в разные точки мира, попадает в руки преступников и террористов. Из-за поставок на Украину ПЗРК и ПТРК впору ставить вопрос об угрозах безопасности гражданского авиасообщения во всем мире, отмечали в ведомстве.

В прошлом году британская Financial Times писала, что страны Запада намерены ужесточить контроль за оружием, которое передается киевскому режиму, так как выявлены случаи продажи его на черном рынке. При этом власти США отмечали, что до сих пор фактов попадания оружия на черный рынок не обнаружено.

Теги: сеймур херш, запад, украина, оружие, черный рынок


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