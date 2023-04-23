МВД включило в экзамен на права правила использования электросамокатов

МВД включило в теоретический экзамен на водительские права вопросы про правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что скорректировали билеты в связи с изменениями в правилах дорожного движения (ПДД), которые вступили в силу 1 марта.

Ранее сообщалось, что осенью разделы ПДД, связанные с передвижением на самокатах, могут пересмотреть. Власти хотят посмотреть на итоги хотя бы одного сезона "правоприменительной практики", чтобы понять – насколько новые правила адекватны.

Минтранс и МВД разрабатывали правила использования СИМ три года. Теперь в правилах есть специальные знаки для СИМ, ограничения скорости и т.д.