Почти все россияне эвакуированы из горячих точек Хартума в посольство РФ

Почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, вывезены в российское посольство. Об этом сообщил посол РФ в Судане Андрей Черновол.

Он уточнил, что российские граждане находились примерно в шести-семи горячих точках Хартума.

"К счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии", — заявил Черновол РИА Новости. Их забрать пока не удается в связи с вооруженными столкновениями в этом месте.

В Хартуме (столица Судана) 15 апреля начались боестолкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Позже столкновения распространились и на другие регионы республики. Погибли больше 400 человек, пострадали больше 3,5 тысяч. Ранее командующий республиканской армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение распустить Силы быстрого реагирования (СБР) и объявил их мятежниками.