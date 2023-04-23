23 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Дагестане выявили почти 200 случаев заболевания корью

188 случаев заболевания корью лабораторно подтверждены в Дагестане, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

"Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая", - заявили в ведомстве. Все заболевшие — не привитые от кори.

В Роспотребнадзоре добавили, что случаи заболевания корью связаны с завозом инфекции из-за пределов республики. Отмечается, что осложнение эпидемиологической ситуации началось в феврале 2023 года, до этого регистрировались лишь единичные случаи без распространения.

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация с корью в России ожидаемо осложняется. В половине российских регионов зарегистрированы случаи заболевания.

Как сообщил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, пандемия кори не угрожает россиянам, так как население имеет хороший коллективный иммунитет. Отмечается, что одной из причин случаев заболевания корью в стране является "неблагополучное окружение", которое можно связать с мигрантами, не прошедшими вакцинацию.

Теги: дагестан, корь, инфекция


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