Губернатор Белгородской области побывал возле дома, где нашли боеприпас

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал возле пострадавшего от падения снаряда жилого дома №15 по Шаландина. Он в компании мэра Белгорода Валентина Демидова и управляющей компании встретился и с дорожниками, и со строителями, и с жителями.

Дорожные работы выполняют, строительные работы по восстановлению дома начнутся в ближайшее время, написал Гладков в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех за слаженную работу. Мэр города Демидов получил, говорит губернатор. Он и все остальные работали над уничтожением найденного вблизи дома боеприпаса, как единый механизм, поэтому не было допущено ни одной ошибки. Гладков напомнил, что в центре очень густо населенного микрорайона находилось очень серьезное взрывное устройство, и оно сейчас нейтрализовано.

Напомним, ранее стало известно о том, что возле дома, где произошел взрыв боеприпаса, найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперштаб решил эвакуировать 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м, это более 3 тыс. жителей. Снаряд оказался не взрывоопасным, его уничтожили.