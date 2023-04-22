Посольство посоветовало россиянам не приезжать в Канаду

Посольство РФ в Канаде посоветовало россиянам не приезжать в эту страну. Причина – многочисленные случаи дискриминации по этнической принадлежности и признаку гражданства, включая физическое насилие.

Посольство призвало тех россиян, которые уже находятся в Канаде, проявлять бдительность, особенно в общественных местах. Настоящее предупреждение распространяется в том числе на учебные заведения – там отмечены проявления нетерпимости к русской культуре.

Посольство обратило внимание на участившиеся обращения граждан России из-за блокировки частных денежных переводов в местные финансово-кредитные организации.