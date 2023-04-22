Игорь Бабушкин открыл мотосезон-2023 в Астраханской области

22 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Игорь Бабушкин открыл мотосезон-2023 в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин дал старт мотосезону. Мероприятие стало ежегодной традицией в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Оно проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На торжественном открытии собралось более 500 участников. Любители мотоиндустрии во главе с губернатором Астраханской области проехали по центральным улицам города.

байки, байкеры, мотоциклы, игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Губернатор Игорь Бабушкин поблагодарил астраханских мотолюбителей – многие из них вместе с ним в начале апреля за 11 дней преодолели почти 5000 километров в рамках мотопробега «Каспий – море дружбы». По словам главы региона, и техника, и команда были на высоте.

байки, байкеры, мотоциклы(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Напомним, идею мотопробега ранее поддержали президент России и МИД РФ.

Главное дипломатическое ведомство страны высоко оценило международный проект: «На фоне попыток США и коллективного Запада изолировать РФ от внешнего мира инициированный Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным мотопробег вокруг Каспийского моря, который состоялся в начале апреля под девизом «Каспий – море дружбы», показал неизменно дружественные добрососедские отношения, которые связывают нашу страну со странами Прикаспия».

мотопробег каспий-море дружбы(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

МИД РФ подчеркнул, что итоги мотопробега стали очередным свидетельством того, что Каспий был и остается регионом дружбы и добрососедства.

Теги: мотосезон, игорь бабушкин, мотопробег, каспий-море дружбы, мид рф


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети