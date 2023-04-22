Игорь Бабушкин открыл мотосезон-2023 в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин дал старт мотосезону. Мероприятие стало ежегодной традицией в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Оно проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На торжественном открытии собралось более 500 участников. Любители мотоиндустрии во главе с губернатором Астраханской области проехали по центральным улицам города.

Губернатор Игорь Бабушкин поблагодарил астраханских мотолюбителей – многие из них вместе с ним в начале апреля за 11 дней преодолели почти 5000 километров в рамках мотопробега «Каспий – море дружбы». По словам главы региона, и техника, и команда были на высоте.

Напомним, идею мотопробега ранее поддержали президент России и МИД РФ.

Главное дипломатическое ведомство страны высоко оценило международный проект: «На фоне попыток США и коллективного Запада изолировать РФ от внешнего мира инициированный Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным мотопробег вокруг Каспийского моря, который состоялся в начале апреля под девизом «Каспий – море дружбы», показал неизменно дружественные добрососедские отношения, которые связывают нашу страну со странами Прикаспия».

МИД РФ подчеркнул, что итоги мотопробега стали очередным свидетельством того, что Каспий был и остается регионом дружбы и добрососедства.