Глава Бразилии сообщил, когда приедет в Россию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поедет в Россию или на Украину только тогда, когда будут созданы условия для мирного урегулирования военного конфликта.

По его словам, Бразилия хочет найти способ установить мир, пишет "Ъ". Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя, считает да Силва, уточняя, что действия Европы и главным образом США способствуют продолжению боевых действий на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего бразильского коллегу Мауро Виейру посетить Россию.