22 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Глава Бразилии сообщил, когда приедет в Россию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поедет в Россию или на Украину только тогда, когда будут созданы условия для мирного урегулирования военного конфликта.
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По его словам, Бразилия хочет найти способ установить мир, пишет "Ъ". Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя, считает да Силва, уточняя, что действия Европы и главным образом США способствуют продолжению боевых действий на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего бразильского коллегу Мауро Виейру посетить Россию.

Теги: Бразилия, президент, Луис Инасиу Лула да Силва


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Ранее 17.04.2023 19:55 Мск Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию

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