Традиционный астраханский рыбацкий фестиваль «Вобла – 2023» открыл губернатор Игорь Бабушкин

Губернатор Астраханской области вместе с почётными гостями сегодня принял участие в традиционной церемонии заброса первой удочки на Центральной набережной областного центра. В этом году фестиваль собрал около 500 рыбаков. Игорь Бабушкин пожелал им хорошего клёва.

Глава региона также присоединился к одной из традиций фестиваля «Вобла» – выпуску молоди осетровых в реку. Естественную популяцию Волжско-Каспийского бассейна сегодня пополнили 115 подрощенных русских осетров навеской 800 граммов.

Фестиваль «Вобла» проводится в Астраханской области ежегодно с 1997 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В нем участвуют не только астраханцы, но и гости из других регионов. В 2019 году, по оценке экспертов национального календаря событий EventsInRussia.Com, он вошёл в ТОП лучших событийных проектов России и удостоен звания «Национальное событие года».

Рыболовное соревнование проходит по принципу «поймал – отпусти», в зачёт принимается вся пойманная рыба вне зависимости от вида и размера. Фестиваль включает отборочные туры и финал. Победителей определяют в нескольких номинациях. Суперприз – лодка с мотором.

Главным партнёром мероприятия более двадцати лет является компания ЛУКОЙЛ.