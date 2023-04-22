22 Апреля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Традиционный астраханский рыбацкий фестиваль «Вобла – 2023» открыл губернатор Игорь Бабушкин

Губернатор Астраханской области вместе с почётными гостями сегодня принял участие в традиционной церемонии заброса первой удочки на Центральной набережной областного центра. В этом году фестиваль собрал около 500 рыбаков. Игорь Бабушкин пожелал им хорошего клёва.

игорь бабушкин, ребалка, удочка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Глава региона также присоединился к одной из традиций фестиваля «Вобла» – выпуску молоди осетровых в реку. Естественную популяцию Волжско-Каспийского бассейна сегодня пополнили 115 подрощенных русских осетров навеской 800 граммов.

стерлядь, рыба(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Фестиваль «Вобла» проводится в Астраханской области ежегодно с 1997 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В нем участвуют не только астраханцы, но и гости из других регионов. В 2019 году, по оценке экспертов национального календаря событий EventsInRussia.Com, он вошёл в ТОП лучших событийных проектов России и удостоен звания «Национальное событие года».

рыбалка, фестиваль, рыбаки, река, удочки(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Рыболовное соревнование проходит по принципу «поймал – отпусти», в зачёт принимается вся пойманная рыба вне зависимости от вида и размера. Фестиваль включает отборочные туры и финал. Победителей определяют в нескольких номинациях. Суперприз – лодка с мотором.

игорь бабушкин, ребалка, удочка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Главным партнёром мероприятия более двадцати лет является компания ЛУКОЙЛ.

Теги: игорь бабушкин, удочка, лукойл, фестиваль вобла, национальное событие года


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