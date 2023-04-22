22 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Ваня Дмитриенко заявил о намерении выступить на Ural Music Night

Исполнитель Ваня Дмитриенко, известный своей песней "Ты – Венера, Я – Юпитер", заявил о желании выступить в следующем году на Ural Music Night в Екатеринбурге. Об этом он рассказал в интервью журналисту Накануне.RU.

"Я в Екатеринбург постоянно раньше приезжал: с семи своих лет на театральные фестивали. Я этот город знаю, я знаю, где здесь можно скушать вкусной шаурмы. У меня от Екатеринбурга невероятно теплые впечатления. Конечно, я бы хотел принять участие в таком фестивале (Ural Music Night) – это круто. Если нас позовут на следующий год, мы с удовольствием выступим", - заявил артист.

Дмитриенко также рассказал о ближайших планах. Помимо погружения в музыку, парень собирается сдать ЕГЭ и рассматривает возможность поступить в университет на режиссуру. Перед этим его ждут летние гастроли по городам России, куда также, надеется певец, войдет и Екатеринбург. Возможно, уже там поклонники творчества Дмитриенко смогут услышать новый хит, созданный совместно "с одной известной группой".

"Мы планируем записать фит с одной очень крутой группой. Пока не раскрываем, кто это, мы только начали. Но это знаменитая группа – вы их точно знаете", – заявил певец.

Напомним, накануне организаторы Ural Music Night опубликовали шорт-лист музыкантов, которые выступят на фестивале в этом году. Музыка наполнит улицы Екатеринбурга уже 23 июня.

Теги: Ваня Дмитриенко, Екатеринбург, Ural Music Night


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