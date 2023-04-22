22 Апреля 2023
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Распознавание лиц "настроили" на призывников

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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Первые астраханские юноши в этом весеннем призыве отправились на военную службу

Накануне от сборного пункта военкомата Астраханской области на прохождение срочной службы отправились первые 30 человек. Выполнять воинский долг они будут в сухопутных войсках.

армия, срочная служба, шеврон, вс рф(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В торжественной обстановке астраханских призывников напутствовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин: «Армия – это школа жизни. Это место, где куётся характер. Желаю вам с честью пройти эту дорогу длиной в год. Возвращайтесь домой настоящими мужчинами, которые могут постоять за себя, за свою семью и страну».

игорь бабушкин, срочник, вручение военного билета(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Глава региона заверил родных астраханских срочников, что ни один из них не будет направлен в зону проведения спецоперации.

Игорь Бабушкин вручил новоиспеченным солдатам военные билеты и памятные подарки.

армия, военный билет(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Как сообщает пресс-служба региона, всего из области на прохождение срочной службы будет направлено более тысячи призывников. По данным областного военкомата, более 50% из них – жители сельских районов.

Теги: игорь бабушкин, служба в армии, срочники, военные билеты


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