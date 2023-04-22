Пригожин раскрыл детали службы в ЧВК "Вагнер" сына Дмитрия Пескова

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о службе в одном из подразделений "музыкантов" сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николая. Пригожин задался вопросом, как же надо элитам "обосраться" перед собственным народом, что даже когда твой сын реально идет воевать, народ не хочет поверить, потому что ему (народу) проще воспринимать элиту подонками и негодяями?

В своем рассказе о службе Николая Пескова Пригожин говорит, что пресс-секретарь президента РФ обратился к нему летом 2022 г. В Минобороны Пригожин обращаться Пескова отговорил, потому что "его сын отсиделся бы в штабе или ушел бы на "мясо"", поэтому, приводит слова Пригожина его пресс-служба, он взял его в состав "музыкантов" по подложным документам, сменив новому бойцу фамилию, имя и отчество.

После солдат прошел трехмесячную подготовку в качестве штурмена, потом, отправившись в Луганск, Песков-младший стал членом расчета на "Ураган", заряжая транспортно-заряжающие машины. Пригожин высоко оценил работу машины, Песков проявил мужество и героизм. Единственное, чем отличался сын пресс-секретаря президента России, так это знанием английского языка и "слишком умным видом". Для населения поступок Пескова – неординарная ситуация, говорит Пригожин.