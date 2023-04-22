Погода не помеха. В Екатеринбурге открылся сезон крупнейшего на Урале скейт-парка RCC EXTREME

Екатеринбург накрыл ливень, но это не остановило горожан от долгожданного открытия нового сезона крупнейшего на Урале скейт-парка RCC EXTREME. Очередь на площадку росла на глазах: кто-то взял с собой друзей и родственников, а кто-то любимый транспорт, чтобы глубже окунуться в атмосферу экстрима.

Посетить фудкорт и сделать крутые фото можно было уже с 12.00 на аллее рядом с КРК "Уралец". Там же располагалась зона свободного граффити, где любой желающий вместе с профессиональными граффити-художниками мог создать арт-объект в режиме реального времени. Зажигательная музыка, розыгрыш подарков от RCC EXTREME и мастер-классы по экстремальным видам спорта – это далеко не все развлечения. Многие собрались, чтобы лично увидеть мастерство сборной Свердловской области на BMX, спортсменов на МТВ и самокатах.

С каждой минутой ливень усиливался, потому спортсмены не смогли продемонстрировать все свои умения, но все равно не оставили зрителей без крутых трюков. На протяжении получаса команды показывали "Кросс-ап", "Фронтлип" и "Банни-хоп".

К сожалению, из-за скользкой поверхности и повышенной опасности, удалось прокатиться только на одной из подготовленных площадок. На второй же собралась часть зрителей, операторы и фотографы, решившие запечатлеть любимых исполнителей.

Хедлайнерами мероприятия стали Macan с треками "Останься образом" и "Простуда", а также Ваня Дмитриенко, прославившийся известными всем песнями "Ты – Венера, Я – Юпитер" и "36,6". Как рассказал Накануне.RU Дмитриенко, экстрим для него не пустой звук. Парень сам занимался спортом и даже прыгал с парашютом.

"Экстрим - это круто. Плаванием занимался, баскетболом занимался, я пытался кататься на самокате, занимался футболом, настольном теннисом, прыгал с парашютом – это было круто, и я бы повторил. Спасибо большое Екатеринбургу! Это было просто потрясающе! Самое главное, что все довольны: я слышал людей даже со сцены", – заявил певец.

Новый скейт-парк площадью в 1,5 тыс. кв.м. был построен при поддержке Русской медной компании (АО "РМК") в 2022 году и стал за год одной из самых крупных и современных площадок на Урале и в России. В парке могут тренироваться как профессионалы, так и начинающие спортсмены: площадка оборудована под скейтборды, велосипеды ВМХ и МТВ, трюковые самокаты и другое оборудование. Разработкой конструкций площадки занималась уральская команда, обеспечив безопасность износостойким и ударопрочным покрытием: "рампы", "разгонки", "перил", "фанбоксов", "пирамид", "ступенек" и других фигур для выполнения трюков.

Скейт-парк RCC EXTREME будет доступен для свободного посещения в течение всего сезона.