22 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

МИД РФ сообщили о высылке из Германии российских дипломатов

В МИД РФ полагают, что власти ФРГ приняли решение о массовой высылке российских дипломатов, тем самым Берлин проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений. Также там сообщили о том, какой будет реакция министерства на случившееся.

В МИД "решительно осудили эти действия Берлина", который "продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", сообщили ТАСС в министерстве. Кроме того, в МИД указали на то, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных вбросов.

Ответом российской стороны на "враждебные действия Берлина" станет зеркальная высылка из России германских дипломатов, а также существенное ограничение максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране. Об этом 5 апреля официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе беседы в МИД России.

Теги: МИД РФ, дипломаты, Германия, ФРГ, Россия


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