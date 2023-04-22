МИД РФ сообщили о высылке из Германии российских дипломатов

В МИД РФ полагают, что власти ФРГ приняли решение о массовой высылке российских дипломатов, тем самым Берлин проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений. Также там сообщили о том, какой будет реакция министерства на случившееся.

В МИД "решительно осудили эти действия Берлина", который "продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", сообщили ТАСС в министерстве. Кроме того, в МИД указали на то, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных вбросов.

Ответом российской стороны на "враждебные действия Берлина" станет зеркальная высылка из России германских дипломатов, а также существенное ограничение максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране. Об этом 5 апреля официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе беседы в МИД России.