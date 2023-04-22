22 Апреля 2023
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Политика Омская область
Фото: t.me/turchak_andrey

Турчак сообщил, кого "ЕР" выдвинет на выборы губернатора Омской области

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия выдвинет на выборы губернатора Омской области Виталия Хоценко.

В своем telegram-канале Турчак сообщил, что знает Хоценко как по работе и в федеральном Правительстве, и в Донецкой Народной Республике. Турчак охарактеризовал коллегу так: профессионал своего дела, который в любом вопросе погружается в самую суть, пропускает через себя любую проблему и находит решения. По словам секретаря генсовета партии власти, умение слушать и слышать людей – человеческие качества, без которых выполнять такую важную задачу, которую перед врио губернатора поставил президент, невозможно, и они у Хоценко есть.

Виталий Хоценко, Андрей Турчак(2023)|Фото: t.me/turchak_andrey

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Врио главы региона назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

Хоценко был назначен на пост в ДНР в июне 2022 г. До этого он занимал должность директора департамента Министерства промышленности и торговли России. Этот пост он занимал с 12 сентября 2019 г. До этого, с декабря 2013 г., был министром энергетики Ставропольского края, куда перешел после работы в органах госвласти Ямала, где трудился с марта 2010 г.

Теги: Виталий Хоценко, Андрей Турчак, Омская область


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Ранее 29.03.2023 17:37 Мск Путин назначил Хоценко врио губернатора Омской области

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