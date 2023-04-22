22 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

Освобождены три квартала в западной части Артемовска

На Донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Времевки и Белогорья, сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции.

В районе Павловки (ДНР) "накрыта" диверсионно-разведывательаня группа (ДРГ).

Теги: Артемовск, ВСУ, Минобороны


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