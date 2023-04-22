Глава Ямала высоко оценил вклад первопроходцев в развитие добычи газа в России

Глава Ямала Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале высказался о важной, по его словам, для округа дате – 45-летии запуска первой установки комплексной подготовки газа на Уренгойском месторождении.

По словам Артюхова, первопроходцы тогда сделали невозможное – обустроили и запустили промысел всего за год вместо отведенных трех. Мгновенно вырос город – Новый Уренгой. Тогда в народе появилось выражение "уренгойское ускорение", которое актуально и сегодня. В планах властей – вместе с компанией "Газпром", говорит Артюхов, всего за пару лет к 50-летнему юбилею Нового Уренгоя преобразить город.

Артюхов напомнил, что Уренгойское месторождение – крупнейшее в России, третье в мире по запасам, где нашли свое призвание целые династии газовиков.