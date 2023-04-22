Почти все расчеты за российские энергоресуры идут в национальных валютах, - Новак

Вице-премьер Александр Новак сообщил о том, что уже почти все расчеты за российские энергоресуры проводятся не в долларах и евро, а в национальных валютах: рублях, юанях, рупиях, дирхамах и других.

Востребованы рубль, юань, направление будет развиваться, рассказал Новак в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент которого последний опубликовал в своем telegram-канале. КНР за газ, а также частично за нефть рассчитывается в юанях.

Напомним, ранее президент Владимир Путин в своей статье, предварявшей визит в Россию главы Китая Си Цзиньпина, отметил, что во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах, и отношения двух стран становятся еще более суверенными.