В Белгороде возле дома, где "рванул" боеприпас, найден взрывоопасный предмет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что возле дома, где произошел взрыв боеприпаса, найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне.

Оперштаб решил эвакуировать 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м, это более 3 тыс. жителей, сообщил губернатор в своем telegram-канале. Для обеспечения безопасности людей будут вывозить в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием. Все дома, из которых будем вывозить жителей, будут находиться под охраной полиции.

Напомним, 20 апреля с российского самолета Су-34 произошел нештатный сход боеприпаса, который упал на Белгород. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет.