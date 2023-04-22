22 Апреля 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: nakanune.ru

В Совфеде упрекнули министра обороны Германии в "незнании, с кем он имеет дело в Киеве"

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем telegram-канале оценил слова министра обороны Германии Борсиа Пасториуса о том, что ВСУ могут наносить удары по территории России. По мнению российского политика, Писториус "явно забыл с кем он имеет дело в Киеве".

Карасин посоветовал Пасториусу "думать над подобными сбросами", а потом задался вопросом, идет ли речь о новом масштабе противостояния.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, назвавшего ограниченные удары ВСУ по России "приемлемой тактикой".

"Все запомнили? "Ограниченные удары – приемлемая тактика". Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае, я напомню", - заявила Захарова.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что предстоящие недели станут "в какой-то степени" определяющими для Украины. По его словам, в следующие три месяца необходимо обеспечить противовоздушную оборону Украины, что является "важнейшим приоритетом".

Теги: Борис Пасториус, министерство обороны Германии, ВСУ, ограниченные удары


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Ранее 21.04.2023 20:46 Мск Захарова прокомментировала заявление министра обороны Германии о "приемлемых ударах" по России

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