В Киевской области ПЦУ захватила храм УПЦ

Агрессивные сторонники ПЦУ вместе с лицами в военной форме совершают попытку захвата дома священника, в котором находятся малолетние дети, уверяют в УПЦ.

Совершать акт рейдерства активистам помогали лица, одетые в военную форму, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ). Прихожане пытались помешать захвату, а полиция, по данным УПЦ, оставалась бездействующей.



