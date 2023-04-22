В Киевской области ПЦУ захватила храм УПЦ
Активисты Православной церкви Украины (ПЦУ) с помощью болгарки захватили Покровский храм села Требухов (Киевская область) Бориспольской епархии.
Совершать акт рейдерства активистам помогали лица, одетые в военную форму, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ). Прихожане пытались помешать захвату, а полиция, по данным УПЦ, оставалась бездействующей.
Агрессивные сторонники ПЦУ вместе с лицами в военной форме совершают попытку захвата дома священника, в котором находятся малолетние дети, уверяют в УПЦ.