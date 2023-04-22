В 2022-ом приехавшие из России купили в Турции втрое больше домов и квартир, чем в 2021-ом

22 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В 2022-ом приехавшие из России купили в Турции втрое больше домов и квартир, чем в 2021-ом

За 2022 г. приехавшие из России купили в Турции порядка 16,3 тыс. домов и квартир, что выше, чем за год до этого (5,4 тыс. домов).
Читайте также:

При этом возможность купить жилье есть не у всех россиян, пишет РБК. Большинство из них живут в съемных квартирах и домах.

Напомним, ранее стало известно, что в Армению в 2022 г. переехало более 110 тыс. россиян.

"Чистая релокация за 2022 г. — примерно 108 –110 тыс. граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание", - сообщил министр экономики Армении Ваган Керобян.

В целом, экономика страны выросла в минувшем году на 12,6%, и примерно четверть этого роста ВВП (более 3%) обеспечили российские релоканты. В среднем, россияне открывали в Армении по 500 бизнесов в год, но в 2022-м было зарегистрировано 2,5 тыс. юрлиц с российским участием и еще 4 тыс. ИП. В некоторых новых компаниях штат достигает 600-700 человек.

Теги: Россия, Турция, переезд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети