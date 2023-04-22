В 2022-ом приехавшие из России купили в Турции втрое больше домов и квартир, чем в 2021-ом

За 2022 г. приехавшие из России купили в Турции порядка 16,3 тыс. домов и квартир, что выше, чем за год до этого (5,4 тыс. домов).

При этом возможность купить жилье есть не у всех россиян, пишет РБК. Большинство из них живут в съемных квартирах и домах.

Напомним, ранее стало известно, что в Армению в 2022 г. переехало более 110 тыс. россиян.

"Чистая релокация за 2022 г. — примерно 108 –110 тыс. граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание", - сообщил министр экономики Армении Ваган Керобян.

В целом, экономика страны выросла в минувшем году на 12,6%, и примерно четверть этого роста ВВП (более 3%) обеспечили российские релоканты. В среднем, россияне открывали в Армении по 500 бизнесов в год, но в 2022-м было зарегистрировано 2,5 тыс. юрлиц с российским участием и еще 4 тыс. ИП. В некоторых новых компаниях штат достигает 600-700 человек.