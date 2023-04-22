22 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

В России может появиться чартерная программа в Казахстан

Летом 2023 г. может появиться чартерная программа для туристов из России в Казахстан.

Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, уточнив, что среди российских туристов востребованы турпоездки в Дагестан, куда в прошлом году также были запущены чартеры, пишет ТАСС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что концепция внешней политики страны, которая принималась в совершенно других геополитических условиях, требует обновления. Заявление прозвучало на совещании, посвященном социально-экономическому развитию страны. По мнению Токаева, из-за серьезных изменений, случившихся в мире, надо особое внимание уделять вопросам внутренней безопасности, усилить обороноспособность, повысить авторитета Казахстана и всего центральноазиатского региона на международной арене.

Теги: Россия, Казахстан, туризм


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