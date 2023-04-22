Из-за атаки ВСУ на Курскую область без электричества остались деревня и два села

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем telegram-канале привел детали утреннего обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) Рыльского района.

Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка.

Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно, уточнил Старовойт.