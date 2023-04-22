22 Апреля 2023
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Происшествия Центральный ФО
Фото: Накануне.ru

Из-за атаки ВСУ на Курскую область без электричества остались деревня и два села

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем telegram-канале привел детали утреннего обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) Рыльского района.

Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка.

Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно, уточнил Старовойт.

Теги: Роман Старовойт, Курская область, прилет, Рульский район


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