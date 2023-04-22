Над Крымом сработала система ПВО

В небе над Крымом отработали силы ПВО.

Повреждений и пострадавших нет, сообщил в своем telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, в начале апреля ракета, запущенная со стороны Украины, сбита над Феодосией. В соцсетях местные жители рассказали, что слышали два хлопка. "Было громко. Спасибо нашим военным. В очередной раз видим, что Крым защищен", - написала одна из жительниц. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов. "Жертв и разрушений нет", - подчеркнул он в своем telegram-канале.