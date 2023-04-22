Asia Times: Российские управляемые бомбы стали большой проблемой для Украины

Управляемые бомбы стали новинкой в военном конфликте Украины с Россией. И пока что в этой битве побеждают русские. Об этом пишет в гонконгском издании Asia Times старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен.

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США поставили Украине два типа бомб: GLSDB (наземного базирования малого диаметра) совместного производства Boeing и шведского Saab и JDAM-ER (совместный боеприпас увеличенной дальности) производства Boeing. Россия ответила двумя типами высокоточных бомб: "Гром-Э2" и УПАБ-1500Б-Э. И американское оружие оказалось гораздо менее эффективным, чем российское, отмечает автор. Если "Гром-Э2" обнаружил неисправности, то УПАБ-1500Б показали высокую эффективность и надежность. Украинскому режиму пока не удалось сбить ни одной бомбы УПАБ.

Американская JDAM-ER представляет собой комплект, который крепится к неуправляемой бомбе. В него входит пакет наведения, который состоит из приемника GPS и навигационной системы, пакет управления и аэродинамические управляющие плоскости, благодаря которым бомба может планировать и маневрировать. Пакет управления получает команды от запускающего самолета, но так как тот находится далеко от цели, информацию о ее местонахождении необходимо закладывать в JDAM либо заранее перед взлетом, либо с беспилотника. Для движущихся целей она не подходит. К тому же слитые секретные документы Пентагона подтверждают, что российские военные успешно глушили JDAM. Если сигнал GPS глушится, бомба сильно отклоняется от цели. А использование Россией совершенных ПВО не дает возможности использовать Киеву самолеты.

Что касается УПАБ, то никаких способов противодействовать им украинские войска пока не нашли. Это может быть связано со слабой системой ПВО и трудностями в глушении сигнала ГЛОНАСС. Поэтому США уже анонсировали передачу новых глушителей в мае.

Планируемые бомбы дают эффект, сопоставимый с тактическими крылатыми ракетами, но намного дешевле. Однако им потребуется развитие из-за помех, и здесь необходим уже искусственный интеллект, заключает эксперт.

Россия начала применять тяжелые бомбы (до 1500 кг) сравнительно недавно. По заявлениям из Киева, это стало для украинского режима проблемой. Пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские истребители сбрасывают управляемые бомбы со значительного расстояния и для противодействия этому у режима нет нужных средств.

"Они бьют с дистанции 50+ километров по линии границы и соприкосновения. Доставать запускающие эти авиабомбы самолеты нам пока нечем", — признал он.

Как сообщил на днях военкор Александр Сладков, уже в ближайшее время Россия начнет применять бомбы массой 3000 кг и 5000 кг. А в налетах будут участвовать 30-40 российских бомбардировщиков одновременно, в то время как сейчас лишь 5-7. Он считает это одной из причин того, почему Киев пока не начал обещанное контрнаступление, - как ему выдвигать войска на позиции.

По мнению полковника в отставке Михаила Ходарёнка, ПВО Киеву вряд ли поможет. Он сомневается, что они притащат на передний край Patriot, а если это произойдет, то по системе будет нанесен удар противорадиолокационной ракетой х-31.

Накануне американский военный журнал Military Watch Magazine опубликовал статью, в которой говорится, что в Киев прибыли первые зенитно-ракетные комплексы Patriot. Однако они едва ли способны надежно защитить позиции украинских боевиков от российских ударов.