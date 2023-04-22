В Сургуте похоронили погибшего в зоне СВО офицера

В Сургуте простились с погибшим при освобождении Донбасса 34-летним Тарасом Вовчок.

Он родился в Московской области, позже семья переехала в Югру, сообщает правительство округа в своей группе "ВКонтакте". Тарас окончил девять классов в СОШ № 5 городского поселения Федоровский (Сургутский район), после чего переехал учиться в подмосковный Чехов, где получил среднее образование. После школы поступил в Военно-технический университет Министерства обороны РФ.

После выпуска переехал на постоянное место жительства в Сургут, устроился на работу в ПАО "Сургутнефтегаз". 10 лет отработал в СУБР № 1 инженером по бурению и технологом. Призван на воинскую службу по мобилизации. Заместитель командира разведывательной роты лейтенант Вовчок геройски погиб в Донбассе, выполняя боевую задачу. В Сургуте у погибшего офицера живут мать, отец, сестра, брат, супруга и двое детей.