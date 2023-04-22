22 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО
Фото: t.me/V_Sevastyanov

В Башкирии пассажирский автобус попал в аварию, есть жертвы

На трассе в Башкортостане в аварию попал пассажирский автобус. Есть жертвы.

По данным главы республиканского управления МВД Владимира Севастьянова, авария произошла в десятом часу утра на 19 км трассы Дюртюли – Нефтекамск. Столкнулись "Мазда СХ-9" и автобус "Пежо Боксер". Погиб водитель легкового автомобиля. В автобусе находились 14 пассажиров, которых осматривают врачи.

По данным республиканского управления МЧС, в микроавтобусе "Пежо" находилось 14 человек (частный перевозчик). Он ехал по маршруту Уфа – Ижевск. Пострадали, предварительно, трое. Для осмотра в ГБУЗ "Дюртюлинская ЦРБ" доставлены 11 человек (10 – из "Пежо Боксер" и один – из "Мазда CX-9", пассажир машины).

Авария на трассе Дюртюли - Нефтекамск(2023)|Фото: t.me/V_Sevastyanov

Теги: Трасса, Дюртюли - Нефтекамск, авария, Владимир Севастьянов


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